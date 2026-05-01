Заробив 26 мільйонів доларів. Ексчетверта ракетка світу і призер Олімпіади оголосив про завершення кар'єри

1 травня, 17:00
Кей Нісікорі — один із найкращих тенісистів в історії Азії (Фото: REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Кей Нісікорі — один із найкращих тенісистів в історії Азії (Фото: REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Відомий японський тенісист Кей Нісікорі вирішив завершити професійну кар'єру.

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36-річний спортсмен оголосив, що сезон 2026 року стане для нього останнім в ATP-турі.

«З дитинства я захоплювався тенісом і продовжував займатися ним, маючи лише одну мрію в серці: змагатися на світовому рівні. Я надзвичайно пишаюся тим, що досяг ATP-туру, грав на найвищому рівні і тривалий час залишався в топ-10. Незалежно від того, чи це була перемога, чи поразка, особлива атмосфера, яку я відчував на переповнених аренах, є незамінною», — написав Нісікорі в X.

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Кей Нісікорі дебютував на професійному рівні у 2007 році. За кар'єру він заробив понад 26 мільйонів доларів призових і виграв 12 титулів ATP в одиночному розряді.

https://www.youtube.com/watch?v=ZbQijxSlddA

У 2014 році Нісікорі дійшов до фіналу US Open, де зазнав поразки. Він став першим тенісистом з Азії, який зіграв у фіналі турніру Великого шлему в одиночному розряді. Японець також виступав у чвертьфіналах Australian Open, Ролан Гаррос і Вімблдону.

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У світовому рейтингу ATP особистим рекордом Нісікорі було четверте місце. У 2016 році японець здобув бронзову медаль на Олімпійських іграх у Ріо, обігравши у матчі за третє місце легендарного іспанця Рафаеля Надаля.

Раніше повідомлялося, що Алькарас уперше в кар'єрі не зіграє на Відкритому чемпіонаті Франції.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Теніс ATP

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