«Я багато разів хотіла здатися». Костюк після перемоги над росіянкою емоційно прокоментувала історичний титул у Мадриді

Про це повідомляє The Tennis Letter.

Після матчу Костюк зізналася, що шлях до цього титулу був непростим і вимагав великої роботи та стабільності

«Стояти тут прямо зараз — неймовірно. Мені знадобилося багато років, щоб досягти цього. Одне слово, про яке я зараз думаю, це послідовність. Вона проявляється щодня, незалежно від того, наскільки це важко. Незалежно від того, наскільки ви любите чи ненавидите те, що робите. Думаю, я робила це дуже добре останніми роками», — сказала Марта.

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Тенісистка також подякувала команді, яка допомогла їй не здаватися у важкі моменти.

«Тому я дуже пишаюся собою та своєю командою. Щиро дякую вам за те, що були поруч зі мною. Я думаю, що тільки ми знаємо, через що ми пройшли і скільки разів я хотіла здатися. Ви тримали мене на плаву. Ви підштовхували мене продовжувати. Ось чому я тут сьогодні», — додала Костюк.

Окремо вона подякувала суперницям і зазначила, що кожен матч цього тижня був випробуванням на межі можливостей.

«Я хочу подякувати всім своїм суперницям, з якими я грала цього тижня. Дівчата довели мене до межі. Один з найнеймовірніших матчів для мене за ці тижні. Дуже особливі два тижні тут. Якщо подивитися на статистику до минулого року, то, здається, я мала результат приблизно 2−7 у Мадриді. Я ніколи не думала, що зможу здобути титул тут.

Це точно не був мій улюблений турнір, але дякую глядачам. Цей тиждень був неймовірним. Ви так підтримували мене щодня. Без вас це було б неможливо", — підсумувала Костюк.

Повідомлялося, що після перемоги Костюк виконала сальто прямо на корті.