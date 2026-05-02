Українка Марта Костюк стала чемпіонкою ґрунтового турніру WTA 1000 у Мадриді, здолавши у фіналі росіянку Мірру Андрєєву .

Після матчу Костюк емоційно відсвяткувала перемогу, виконавши прямо на корті заднє сальто. Українка ще після матчу з Кеті Макнеллі у 1/8 фіналу пообіцяла що виконає такий трюк, якщо виграє турнір.

Реклама

Цей титул став найбільшим у кар'єрі 23-річної тенісистки та загалом третім трофеєм на рівні WTA-туру.

Нещодавно Марта Костюк стала чемпіонкою турніру у французькому Руані, обігравши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.

Також у квітні українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

У березні Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії, а у лютому вона стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.