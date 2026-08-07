Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру в Торонто (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №11) вийшла до четвертого кола турніру WTA 1000 у Торонто.

Костюк зіграла матч третього кола, де її суперницею була американка Медісон Кіз (WTA № 23), яка вигравала Australian Open.

Поєдинок завершився у двох сетах розгромною перемогою Марти — 6:3, 6:1.

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Це була третя зустріч тенісисток. Костюк програвала американці у 2023 та 2024 роках на Вімблдоні.

Торонто. Третє коло.

Марта Костюк (Україна) — Медісон Кіз (США) — 6:3, 6:1

Матч тривав 1 годину 17 хвилин. За цей час українка виконала одну подачу на виліт, допустила чотири подвійні помилки та реалізувала чотири брейк-пойнти з шести.

У 1/8 фіналу турніру в Торонто Марта зіграє проти восьмої ракетки світу Іги Свьонтек із Польщі.

Нагадаємо, що Костюк розпочала виступ у Торонто з другого раунду, де здобула перемогу над представницею Канади Кетрін Себов (WTA № 231) — 7:6(4), 6:0.

Україну в одиночному розряді в Канаді також представляє Еліна Світоліна, яка у другому колі здобула важку перемогу над іспанкою Джесікою Бузас Манейро.

Раніше повідомлялося, що чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс встановив історичний рекорд на старті престижного турніру в Монреалі.