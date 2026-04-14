Костюк впевнено стартувала на турнірі в Руані, вибивши господарку кортів

Українська тенісистка Марта Костюк успішно розпочала виступи на турнірі WTA 250 у французькому Руані.

У першому колі Костюк здолала місцеву тенісистку Діан Паррі у двох партіях.

Перший сет пройшов за абсолютної переваги українки. Костюк швидко захопила ініціативу та без шансів для суперниці завершила партію з рахунком 6:1.

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У другому сеті боротьба була більш напруженою: француженка змогла нав’язати гру, однак Костюк втримала контроль над матчем і довела зустріч до перемоги — 6:4.

Таким чином, українка впевнено вийшла до другого кола турніру, де її суперницею стане переможниця американського протистояння між Кеті Макналлі та Кеті Волинець.

Напередодні у друге коло також пройшла Вероніка Подрез, а завтра свій стартовий матч проведе ще одна українка — Олександра Олійникова. Чинною чемпіонкою турніру залишається Еліна Світоліна, яка цього року пропускає змагання.

Марта Костюк (Україна) — Діан Паррі (Франція) 2:0 (6:1, 6:4)

Днями українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

Раніше повідомлялося, що Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії.

У лютому Снігур стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову, а перед цим дійшла до фіналу, де поступилася японці Моюці Учідзімі.