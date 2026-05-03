Костюк довела росіянку до сліз, обігравши її у фіналі турніру в Мадриді — відео

Українка Марта Костюк стала чемпіонкою ґрунтового турніру WTA 1000 у Мадриді, здолавши у фіналі росіянку Мірру Андрєєву .

Після програного матчу Андрєєва не стримала емоцій та розплакалася прямо на корті.

«Я хотіла би привітати Марту та її команду з цією дивовижною перемогою сьогодні, а також з тим, як проходить ваш ґрунтовий сезон. Ви виграли два турніри поспіль. Ви граєте дуже добре. Вітаю також із сьогоднішньою перемогою.

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Мадрид — один з моїх улюблених турнірів у календарі. Я завжди з нетерпінням чекаю повернення сюди щороку, тож дякую, що зробили цей турнір особливим", — сказала Андрєєва.

Раніше Костюк поділилася емоціями після перемоги Андрєєвою у фіналу турніру в Мадриді

Повідомлялося, що після перемоги Костюк виконала сальто прямо на корті.

Нещодавно Марта Костюк стала чемпіонкою турніру у французькому Руані, обігравши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.

Також у квітні українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

У березні Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії, а у лютому вона стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.