Українська тенісистка Марта Костюк стала чемпіонкою престижного турніру WTA 1000 у Мадриді, перемігши у фіналі росіянку Мірру Андрєєву, яка посідає восьме місце у світовому рейтингу.

На старті матчу була рівна боротьба, після чого Костюк зробила ривок, вигравши три гейми поспіль — 6:3. У другому сеті Андрєєва вела 3:1 після двох брейків, але Марта зуміла вирівняти гру, а наприкінці дотиснути суперницю — 7:5.

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Це найбільший титул у кар'єрі 23‑річної українки.

На шляху до фіналу вона перемогла Юлію Путінцеву (Казахстан), Джессіку Пегулу (США), Кеті Макнеллі (США), Лінду Носкову (Чехія) та Анастасію Потапову (Австрія).

Марта Костюк (Україна) — Мірра Андрєєва (-) 2:0 (6:3, 7:5)

Нещодавно Марта Костюк стала чемпіонкою турніру у французькому Руані, обігравши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.

Також у квітні українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

У березні Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії, а у лютому вона стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.