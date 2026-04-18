Український фінал. Костюк зіграє з Подрез за титул, яким володіє Світоліна

Костюк та Подрез зійдуться в українському фіналі (Фото: Tiempo De Tenis/X)

Українки Марта Костюк та Вероніка Подрез зустрінуться у вирішальному матчі тенісного турніру WTA 250 у французькому Руані.

Костюк у півфіналі впевнено розібралася з німкенею Татяною Марією — 6:3, 6:0. Українка, яка отримала перший номер посіву, раніше перемогла Діан Паррі, Кеті Макнеллі та Енн Лі.

Реклама

Читайте також: Світоліна зупинилася за крок від фіналу на престижному турнірі в Штутгарті

Подрез вийшла у фінал після відмови другої сіянки румунки Сорани Кирсті, яка отримала травму ноги. 19‑річна українка стартувала з кваліфікації, а в основній сітці здолала Слоан Стівенс, Елізабетту Коччаретто та Кеті Боултер. Вона вперше у кар'єрі зіграє у фіналі турніру WTA.

Фінал відбудеться у неділю, 19 квітня, о 15:00. Цікаво, що минулого року чемпіонкою турніру стала українка Еліна Світоліна, яка в цьому сезоні пропускала це змагання, оскільки брала участь у турнірі в Штутгарті, який відбувається паралельно.

Марта Костюк (Україна) — Татяна Марія (Німеччина) 2:0 (6:3, 6:0)

Вероніка Подрез (Україна) — Сорана Кирстя (Румунія, 2) +/-

Раніше українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

У березні Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії, а у лютому вона стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.