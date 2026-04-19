«Історичний момент для українського тенісу»: Марта Костюк емоційно прокоментувала унікальний фінал турніру WTA у Франції

Вперше у фіналі турніру WTA-туру зіграли дві українки. У промові після матчу Костюк розповіла про історичне значення цього поєдинку.

«Сьогодні був не просто матч. Це був історичний момент для українського тенісу. Вперше дві українки зіграли у фіналі. Я знаю, скільки праці, жертв, сліз і поту вимагає цей спорт, і бути на цій сцені — це неймовірно. Тож я безмежно пишаюся українським тенісом просто зараз.

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У нас є п’ять гравчинь у топ-100, і я сподіваюся, що цей матч, а також ми з Веронікою, зможемо надихнути більше дітей спробувати цей вид спорту, вперше взяти до рук ракетку і по-справжньому відчути емоції, пристрасть і все те, що дає теніс", — цитує Костюк пресслужба WTA.

Костюк виграла другий титул WTA у кар'єрі, перервавши серію з трьох поразок у фіналах. Перший трофей — також категорії WTA 250 — вона виграла на харді в Остіні (США) у 2023 році. 19-річна Подрез дійшла до фіналу на дебютному турнірі WTA.

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Додамо, що торік чемпіонкою турніру у Руані стала перша ракетка України Еліна Світоліна, яка цього року вирішила виступити у Штутгарті.