«Не граю проти першої ракетки». Костюк з нетерпінням очікує українського фіналу на турнірі у Франції
Марта Костюк (Фото: David Kirouac-Imagn Images)
Українська тенісистка Марта Костюк зіграє проти землячки Вероніки Подрез у вирішальному матчі турніру WTA 250 у французькому Руані.
Костюк у півфіналі впевнено розібралася з німкенею Татьяною Марією — 6:3, 6:0. Подрез вийшла у фінал після відмови другої сіяної румунки Сорани Кирсті, яка отримала травму ноги.
Марта заявила, що з нетерпінням чекає фіналу, адже перед цим вже тричі програла у вирішальних матчах.
«Допомагає те, що цього разу я не граю у фіналі проти першої ракетки світу (сміється).
Я програла три останні фінали, тому з великим нетерпінням чекаю матчу. Сподіваюся на вашу підтримку — вона мені точно знадобиться. І, звісно, це завжди здорово — грати у фіналі, незалежно від того, як усе складеться. Я дуже рада знову опинитися у фіналі", — цитує Костюк ВТУ.
Зазначимо, що Подрез перше у кар'єрі зіграє у фіналі турніру WTA.
Фінал відбудеться у неділю, 19 квітня, о 15:00. Цікаво, що минулого року чемпіонкою турніру стала українка Еліна Світоліна, яка в цьому сезоні пропускала це змагання, оскільки брала участь у турнірі в Штутгарті, який відбувається паралельно. У півфіналі перша ракетка України поступилася Кароліні Муховій із Чехії.
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