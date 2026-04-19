«Не граю проти першої ракетки». Костюк з нетерпінням очікує українського фіналу на турнірі у Франції

19 квітня, 08:30
Марта Костюк (Фото: David Kirouac-Imagn Images)

Марта Костюк (Фото: David Kirouac-Imagn Images)

Українська тенісистка Марта Костюк зіграє проти землячки Вероніки Подрез у вирішальному матчі турніру WTA 250 у французькому Руані.

Читайте також:
«Повернувся мій бійцівський дух». Світоліна розповіла, як подолала психологічні труднощі наприкінці 2025 року

Костюк у півфіналі впевнено розібралася з німкенею Татьяною Марією — 6:3, 6:0. Подрез вийшла у фінал після відмови другої сіяної румунки Сорани Кирсті, яка отримала травму ноги.

Реклама

Марта заявила, що з нетерпінням чекає фіналу, адже перед цим вже тричі програла у вирішальних матчах.

«Допомагає те, що цього разу я не граю у фіналі проти першої ракетки світу (сміється).

Я програла три останні фінали, тому з великим нетерпінням чекаю матчу. Сподіваюся на вашу підтримку — вона мені точно знадобиться. І, звісно, це завжди здорово — грати у фіналі, незалежно від того, як усе складеться. Я дуже рада знову опинитися у фіналі", — цитує Костюк ВТУ.

Зазначимо, що Подрез перше у кар'єрі зіграє у фіналі турніру WTA.

Фінал відбудеться у неділю, 19 квітня, о 15:00. Цікаво, що минулого року чемпіонкою турніру стала українка Еліна Світоліна, яка в цьому сезоні пропускала це змагання, оскільки брала участь у турнірі в Штутгарті, який відбувається паралельно. У півфіналі перша ракетка України поступилася Кароліні Муховій із Чехії.

Раніше Олександра Олійникова розповіла про труднощі під час кар'єри.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Теніс Марта Костюк

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies