«Фанатка на одну ніч». Марта Костюк відвідала матч Реала перед стартом на топтурнірі в Мадриді - фото

Українська тенісистка Марта Костюк підтримала Реал у матчі проти Алавеса у 33 турі чемпіонату Іспанії.

Костюк відвідала гру та опублікувала в Instagram фото та відео зі стадіону Сантьяго Бернабеу у Мадриді.

«Фанатка мадридського Реала на одну ніч», — підписала пост Марта.

Реклама

Примітно, що ворота Реала у матчі захищав український голкіпер Андрій Лунін. Він здійснив чотири сейви та пропустив гол на 90+3 хвилині, що не завадило мадридцям перемогти 2:1. Голами у складі «вершкових» відзначилися Мбаппе та Вінісіус.

Костюк цього тижня стартує на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Мадриді. Вона розпочне виступи з другого кола, де зустрінеться з представницею Казахстану Юлією Путінцевою або чешкою Терезою Валентовою.

Нещодавно Марта Костюк стала чемпіонкою турніру у французькому Руані, обігравши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.

Також повідомлялося, скільки заробили Костюк та Подрез на турнірі у Руані.

Після перемоги Костюк піднялася на 23-тє місце у рейтингу WTA, а Подрез стрибнула аж на 62 рядки і стала 147-ю.

Раніше Костюк анонсувала книгу про історію українського тенісу.

Також тенісистка показала українську страву, яку любить її родина.