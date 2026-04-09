Польща — Україна: як безкоштовно подивитися тенісний матч Кубка Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна на тренуванні (Фото: Фонд Світоліної)
Поєдинок за вихід у фінальну частину головного тенісного турніру для національних збірних пройде 10 і 11 квітня в польському місті Глівіце.
Формат матчу — чотири одиночні партії та одна парна.
Результати жеребкування:
10 квітня, п’ятниця
Магда Лінетт — Марта Костюк.
Катаржина Кава — Еліна Світоліна.
11 квітня, субота
Майя Хвалинська/Катаржина Кава — Надія Кіченок/Людмила Кіченок.
Магда Лінетт — Еліна Світоліна.
Катаржина Кава — Марта Костюк.
Переможець матчу зіграє у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, яка відбудеться восени в Китаї.
Setanta Sports у партнерстві зі Svitolina Foundation проводить безкоштовну трансляцію матчу Польща — Україна на YouTube.
Кубок Біллі Джин Кінг — найбільші міжнародні командні змагання в жіночому тенісі. У 1963−2020 роках турнір називався Кубок Федерації, у вересні 2020 року був перейменований на честь легенарної американської тенісистки Біллі Джин Кінг.
Чинним чемпіоном є збірна Італії, яка в півфіналі обіграла Україну, а у фіналі виграла у США.