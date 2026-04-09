Поєдинок за вихід у фінальну частину головного тенісного турніру для національних збірних пройде 10 і 11 квітня в польському місті Глівіце.

Формат матчу — чотири одиночні партії та одна парна.

Результати жеребкування:

10 квітня, п’ятниця

Магда Лінетт — Марта Костюк.

Катаржина Кава — Еліна Світоліна.

11 квітня, субота

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Майя Хвалинська/Катаржина Кава — Надія Кіченок/Людмила Кіченок.

Магда Лінетт — Еліна Світоліна.

Катаржина Кава — Марта Костюк.

Фото: Svitolina Foundation

Фото: Svitolina Foundation

Фото: Svitolina Foundation

Фото: Svitolina Foundation

Переможець матчу зіграє у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, яка відбудеться восени в Китаї.

Setanta Sports у партнерстві зі Svitolina Foundation проводить безкоштовну трансляцію матчу Польща — Україна на YouTube.

Кубок Біллі Джин Кінг — найбільші міжнародні командні змагання в жіночому тенісі. У 1963−2020 роках турнір називався Кубок Федерації, у вересні 2020 року був перейменований на честь легенарної американської тенісистки Біллі Джин Кінг.

Чинним чемпіоном є збірна Італії, яка в півфіналі обіграла Україну, а у фіналі виграла у США.