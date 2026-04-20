Найкращим спортсменом року за результатами голосування став іспанський тенісист Карлос Алькарас, який виграв два останні турніри Великого шлему (US Open-2025 і Australian Open-2026).

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Алькарас випередив іншого тенісиста, італійця Янніка Сіннера, а також володаря Золотого м’яча-2025 француза Усмана Дембеле, словенського велогонщика Тадея Погачара, іспанського мотогонщика Марка Маркеса і шведського стрибуна із жердиною Армана Дюплантіса.

Найкращою командою року було визнано французький ПСЖ, який виграв Лігу чемпіонів з футболу-2024/25. Премію Прорив року отримав гонщик Макларена Ландо Норріс — чемпіон Формули-1 у минулому сезоні.

Найкращим молодим спортсменом року став футболіст Барселони і збірної Іспанії Ламін Ямаль. Легендарний півзахисник Тоні Кроос, який завершив кар'єру у 2024 році, отримав спеціальну нагороду Laureus Sporting Inspiration Award за внесок у спорт.

Додамо, що організатором премії є благодійний фонд Laureus Sport for Good Foundation, який через спорт підтримує соціальні проєкти по всьому світу. Перша церемонія відбулася 2000 року. Переможців у номінаціях обирає журі, до якого входять легенди спорту.

Найкращим спортсменом 2025 року за версією Laureus став Дюплантіс.