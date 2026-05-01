Марта Костюк вийшла у фінал турніру в Мадриді (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Друга ракетка України Марта Костюк (№ 23 WTA) пробилася у фінал турніру WTA 1000 у Мадриді.

У півфіналі Марта зіграла проти колишньої росіянки Анастасії Потапової (№ 56 WTA), яка зараз представляє Австрію.

У першому сеті українська тенісистка ідеально відіграла на своїх подачах і зробила два брейки, які дозволили виграти — 6:2.

Реклама

Другу партію Марта провалила, вигравши всього один гейм — 1:6.

У вирішальному сеті Костюк знову продемонструвала високий рівень майстерності, зігравши відмінно на своїх подачах. Марта також змусила суперницю помилятися, внаслідок чого зробила три брейки — 6:1.

Костюк уперше у своїй кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA 1000.

Суперниці зустрічалися вп’яте, українка здобула три перемоги.

WTA 1000. Мадрид, Іспанія.

Півфінал

Марта Костюк (Україна) — Анастасія Потапова (Австрія) — 6:2, 1:6, 6:1.

Матч тривав 1 годину 38 хвилин. За цей час Марта зробила одну подачу навиліт, допустила п’ять подвійних помилок.

Костюк продовжила свою безпрограшну серію до 11 перемог, оновивши особистий рекорд. Переможна серія української тенісистки розпочалася на турнірі WTA 250 у французькому Руані, де Костюк виграла п’ять матчів і завоювала титул.

У фіналі турніру в Мадриді Костюк зіграє проти нейтральної тенісистки з російським паспортом Мірри Андрєєвої (№ 8 WTA).

Раніше повідомлялося, що Алькарас уперше в кар'єрі не зіграє на Відкритому чемпіонаті Франції.