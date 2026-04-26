Марта Костюк упевнено перемогла п’яту ракетку світу на великому турнірі WTA в Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла в 1/8 фіналу престижного турніру WTA 1000 у Мадриді.

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У третьому колі Костюк, яка посідає 23-тє місце у світовому рейтингу, пройшла п’яту ракетку планети Джессіку Пегулу зі США — 6:1, 6:4.

Матч тривав годину і 14 хвилин. У першій партії Костюк зробила два брейки і відіграла всі дев’ять брейкпойнтів суперниці. У другому сеті українка за рахунку 5:2 на свою користь уперше програла гейм на власній подачі, проте зрештою зуміла закрити поєдинок, реалізувавши перший матчбол.

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WTA 1000, Мадрид (ґрунт), третій раунд

Джессіка Пегула (США) — Марта Костюк (Україна) — 1:6, 4:6

В 1/8 фіналу турніру в Мадриді Костюк зіграє проти іншої американки, 76-ї ракетки світу Кеті Макнеллі.

Марта вп’яте у кар'єрі обіграла суперницю з топ-5 і здобула восьму перемогу поспіль. 19 квітня вона виграла турнір у Руані.

Костюк залишається єдиною представницею України на WTA 1000 у Мадриді в одиночному розряді. Раніше виступи на турнірі несподівано припинила перша ракетка України Еліна Світоліна. Також у другому раунді вибули Дарія Снігур та Юлія Стародубцева. Перед цим після першого кола зі змагань вилетіли Даяна Ястремська й Олександра Олійникова. Ангеліна Калініна дійшла до третього раунду, де поступилася експершій ракетці світу Наомі Осаці.

Додамо, що торік Марта Костюк дійшла до чвертьфіналу на змаганнях у Мадриді, де програла першій ракетці світу Арині Соболенко.