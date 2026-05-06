«Вона буде п’ятою ракеткою світу». Легендарний тенісист розхвалив Костюк після титулу в Мадриді

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Роддік у своєму подкасті Served зазначив, що в нинішньому сезоні Костюк зуміла знайти стабільність, якої раніше у неї було.

«Костюк завжди грала в потужний теніс і завжди була небезпечною суперницею. Я пам’ятаю її матч проти Аріни Соболенко в Мадриді торік, і вона дійсно могла триматися з нею на рівних за рахунок сили своїх ударів. Так, Соболенко виграла обидва матчі, вона це вміє, але Костюк все одно виглядала конкурентоспроможною.

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І що ми бачили минулого року: вона дає бій першій ракетці світу, а потім на Ролан Гаррос виходить і програє в першому колі кваліфаєрці, бере буквально чотири гейми — і ти думаєш: «Ось вона, ця фаза. Ось ця нестабільність. Ось що ми бачимо».

Цього року ми цього майже не бачимо. Це повністю інша історія, інша якість. І цей результат… Зрозуміло, що багато хто скаже, що Костюк з’явилася з нізвідки і виграла Мадрид. Але це не так. Це не відповідає реальності. У неї серія 12−0 на ґрунті цього сезону, включно з матчем Кубку Біллі Джин Кінг. Вона не програла жодного матчу на ґрунті перед стартом у Римі", — цитує Роддіка BTU.

Американець вважає, що у Костюк є всі шанси увійти у топ-5 світового рейтингу, якщо вона продовжить показувати свою найкращу гру.

«У неї є гра. Питання тільки в тому, чи зможе вона проходити такі стрес-тести. У Мадриді вона це зробила — і це відрізняється від того, що було раніше. Чи зможе вона показати це на турнірах Великого шлему? Чи зможе утримувати той рівень, який демонструє останні три місяці, протягом року? Якщо так — вона буде п’ятою ракеткою світу. Я вам точно кажу, вона буде п’ятою у світі, якщо продовжить у тому ж дусі».

Нагадаємо, 2 травня у Мадриді Костюк виграла найпрестижніший титул у кар'єрі і заробила €1 007 165 — це найбільший чек у кар'єрі українки. Завдяки цьому виступу вона піднялась на 15-те місце у світовому рейтингу.

Повідомлялося, що після перемоги Костюк виконала сальто прямо на корті, а Андрєєва розплакалася після поразки від українки.