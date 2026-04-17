Марта Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA у Франції, обігравши американку в трьох сетах

У чвертьфіналі 28-ма ракетка світу обіграла американку Енн Лі (№ 36 WTA) у трьох партіях — 6:0, 6:7 (4), 6:3.

Після розгромної перемоги у першому сеті Костюк двічі вела з брейком у другій партії, однак Лі зуміла відновити паритет й перевести гру на тайбрейк, який забрала з рахунком 7:4 на свою користь.

Реклама

У вирішальному сеті українська тенісистка поступалася 1:3, але показала характер і виграла п’ять геймів поспіль. Загалом матч тривав трохи більше двох годин.

WTA 250, Руан (ґрунт), чвертьфінал

Марта Костюк (Україна) — Енн Лі (США) — 6:0, 6:7 (4), 6:3

У півфіналі турніру в Руані Костюк у суботу, 18 квітня, зіграє проти німкені Татьяни Марії, яку раніше двічі перемагала на хардовому покритті.

Читайте також: Костюк здійснила камбек проти американки і пробилася до чвертьфіналу турніру в Руані

Загалом це другий півфінал для Марти у нинішньому сезоні. У січні вона дісталася фіналу на турнірі WTA 500 у Брисбені (Австралія), де поступилася першій ракетці світу Арині Соболенко.

Додамо, що у півфіналі WTA 250 у Руані також зіграє 19-річна українка Вероніка Подрез. Вона зустрінеться з переможницею матчу Анна Бондар (Угорщина) — Сорана Кирстя (Румунія).