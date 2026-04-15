Костюк здійснила камбек проти американки і пробилася до чвертьфіналу турніру в Руані

Українська тенісистка Марта Костюк продовжує йти за трофеєм на турнірі WTA 250 у французькому Руані.

У 1/8 фіналу Костюк у непростому матчі здолала американку Кеті Макнеллі.

Початок зустрічі для Костюк склався невдало — вона програла три свої подачі й поступилася 2:6. У другій партії ситуація кардинально змінилася — цього разу уже Марта зробила два брейки та виграла з таким же рахунком — 6:2. У вирішальному сеті українка повністю домінувала на корті, не залишивши суперниці шансів — 6:1. Матч тривав 1 годину та 55 хвилин.

Реклама

У чвертьфіналі Костюк зустрінеться з ще однією представницею США — Енн Лі

Завтра, 16 квітня, свої матчі в 1/8 фіналу в Руані зіграють українки Олександра Олійникова та Вероніка Подрез. Чинною чемпіонкою змагань є Еліна Світоліна, яка цього року пропускає цей турнір.

Марта Костюк (Україна) — Кеті Макнеллі (США) 2:1 (2:6, 6:2, 6:1)

Днями українська тенісистка Дар’я Єсипчук здобула перемогу на турнірі ITF W15 у Туніс.

Раніше повідомлялося, що Дар’я Снігур виграла турнір ITF W75 у Словенії.

У лютому Снігур стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Португалії, вигравши найбільший титул у кар'єрі.

Перед цим українська тенісистка Катаріна Завацька стала чемпіонкою турніру ITF W35 в Іспанії.

Також 19-річна українка Єлизавета Котляр виграла тенісний турнір ITF W15 у Франції.

Раніше експерша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге стала чемпіонкою турніру WTA в Анталії, розгромивши суперницю у фіналі. Українка також стала чемпіонкою на турнірі на початку березня, обігравши у фіналі землячку Олександру Олійникову.