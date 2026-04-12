«Серце на корті». Марта Костюк анонсувала книгу про історію українського тенісу

В інтерв'ю YouTube-каналу АкТИвні тенісистка розповіла, що команда готує до виходу книгу, присвячену історії українського тенісу та людям, які його творили.

«Книга називатиметься Серце на корті. Ми сподіваємося, що це буде серія книг, тому що в одну книгу ми не можемо помістити всю історію українського тенісу. Але насправді ціль цієї книги в тому, що проаналізувавши медіапростір України, ми зрозуміли, що книг про теніс практично немає, їх взагалі одиниці.

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У нас така неймовірна українська тенісна історія, що для мене дійсно як гріх не закарбувати це і не покласти на сторінках книги, щоб люди через 50−100 років могли до цього повернутися і прочитати про цих всіх прекрасних, дуже крутих людей, які представляють і представляли нашу країну.

Ми будемо писати про різні покоління і різних людей, які дотичні до тенісу. Ми сподіваємося, що це будуть не тільки тенісисти, а і ключові фігури, які посприяли народженню та утриманню тенісу в Україні, його розвитку і так далі.

Тому це дуже цікавий для мене проєкт, і ми сподіваємося, що ми також його з часом масштабуємо і це буде велика серія книг. Найголовніше для нас це було те, щоб ця книга була дуже проста для прочитання, зрозуміла, цікава і така, до якої ти завжди можеш повернутися", — розповіла тенісистка.

Очікується, що видання побачить світ ближче до осені цього року.

«Вона буде ближче до осені. Ми не маємо точної дати випуску, але це буде в цьому році, — зазначила Костюк.

Раніше Костюк розповіла про тренування під час вибухів.