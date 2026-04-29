Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу престижного турніру WTA 1000 у Мадриді

29 квітня, 22:47
Марта Костюк бореться за титул у столиці Іспанії (Фото: REUTERS/Ana Beltran)

Марта Костюк бореться за титул у столиці Іспанії (Фото: REUTERS/Ana Beltran)

Українська тенісистка Марта Костюк переграла чешку Лінду Носкову у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді.

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Костюк, яка посідає 23-тє місце у світовому рейтингу, перемогла 13-ту ракетку планети у двох сетах — 7:6 (1), 6:0.

Напружений перший сет поєдинку тривав понад годину. Суперниці зробили по чотири брейки і провели тайбрейк, на якому Костюк не залишила шансів Носковій — 7:1. У другій партії українка домінувала на корті й розгромила чеську тенісистку.

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https://www.youtube.com/watch?v=ukrX1TdCuoQ

Костюк здобула десяту поспіль перемогу, оновивши особистий рекорд. 19 квітня вона виграла турнір WTA 250 у Руані.

WTA 1000, Мадрид (ґрунт), чвертьфінал

Марта Костюк (Україна) — Лінда Носкова (Чехія) — 7:6 (1), 6:0

Марта вперше вийшла до півфіналу турніру в Мадриді. Загалом це буде її другий півфінал на рівні WTA 1000 — у 2024 році вона дійшла до цієї стадії в Індіан-Веллсі, де зазнала поразки від Іги Свьонтек.

Суперницею Костюк у півфіналі стане колишня росіянка Анастасія Потапова, яка торік змінила громадянство і виступає за Австрію. Тенісистки раніше зустрічалися чотири рази і здобули по дві перемоги. Матч відбудеться в четвер, 30 квітня.

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Додамо, що торік Марта Костюк дійшла до чвертьфіналу на змаганнях у Мадриді, де програла першій ракетці світу Арині Соболенко.

Повідомлялося, що Ангеліна Калініна поступилася експершій ракетці світу Наомі Осаці у третьому раунді в Мадриді.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Марта Костюк Теніс WTA

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