«Неймовірний камбек». Костюк розхвалила свою суперницю по чвертьфіналу турніру в Мадриді
Марта Костюк зіграє у чвертьфіналі турніру в Мадриді (Фото: REUTERS/Ana Beltran)
Українська тенісистка Марта Костюк виступить у чвертьфіналі турніру в Мадриді (Іспанія).
Марта поділилася думками щодо своєї наступної суперниці Лінди Носкової з Чехії.
«Думаю, незалежно від турніру, завжди приємно доходити до стадії чвертьфіналу. Попереду ще довгий шлях, але я задоволена тим, як складається турнір, і рада, що завтра буде день відпочинку».
Костюк жодного разу не грала в офіційних матчах проти Носкової, проте багато тренувалася з нею.
«Ми ніколи не грали одна проти одної в офіційних матчах, але багато разів тренувалися разом. Настільки багато, що я навіть думала, що вже зустрічалася з нею на турнірах, але ні».
Українка оцінила камбек Лінди в поєдинку з Коко Гауфф, коли вона в третьому сеті поступалася 1:4, але зуміла виграти партію і поєдинок.
«Вона потужно б'є, у неї дуже важкі м’ячі. Це однозначно буде непростий матч. Будь-яка тенісистка, яка дійшла до цієї стадії, — дуже високого рівня. Я трошки дивилася сьогоднішній її матч із Коко Гофф. Неймовірний камбек, узагалі несподіваний, дійсно неймовірний», — наводить слова Марти ВТУ.
Чвертьфінал у Мадриді між Костюк і Носковою відбудеться 29 квітня.
Повідомлялося, що Костюк розкрила секрет успіху на турнірі в Мадриді та натякнула на акробатичний трюк.