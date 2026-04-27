Костюк розгромила американку і вийшла у чвертьфінал топтурніру в Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк у 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Мадриді впевнено здолала американку Кеті Макнеллі.

Костюк впевнено розпочала матч та зробила в першому сеті три брейки, віддавши суперниці лише два гейми — 6:2.

У другій партії українка продовжила домінувати і знову виграла три чужі подачі, завершивши сет з рахунком 6:3.

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Цікаво, що це вже друга перемога Костюк над Макнеллі за останні два тижні: українка також перемогла американку в Руані, а згодом стала чемпіонкою турніру.

У наступному раунді Костюк зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою, яка сенсаційно вибила третю ракетку світу Коко Гауфф.

Марта стартувала на турнірі з другого кола, де здолала Юлію Путінцеву з Казахстану, після чого в третьому сенсаційно вибила п’яту ракетку світу Джессіку Пегулу зі США.

Марта Костюк (Україна) — Кеті Макнеллі (США) — 2:0 (6:2, 6:3)

Костюк залишається єдиною представницею України на WTA 1000 у Мадриді в одиночному розряді. Раніше виступи на турнірі несподівано припинила перша ракетка України Еліна Світоліна.

Також у другому раунді вибули Дарія Снігур та Юлія Стародубцева. Перед цим після першого кола зі змагань вилетіли Даяна Ястремська й Олександра Олійникова.

Ангеліна Калініна дійшла до третього раунду, де поступилася експершій ракетці світу Наомі Осаці.