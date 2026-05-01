«Я хочу отримати задоволення»: Костюк розповіла, чого чекає від матчу з росіянкою у фіналі WTA 1000 у Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася очікуваннями від фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді, де вона зіграє проти росіянки Мірри Андрєєвої.

Костюк згадала попередній матч проти Андрєєвої в січні, коли вона переграла росіянку у двох сетах (7:6, 6:3) у чвертьфіналі турніру в Брісбені.

«Ми грали в Брісбені, але там були зовсім інші умови й інше покриття. Тоді вийшов дуже складний матч. Але я з нетерпінням чекаю фіналу, тому що це фінал. Вона дуже стабільний гравець, потужно б'є, у неї сильна подача. Із нетерпінням чекаю цього матчу. Не знаю, умови тут зовсім інші.

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Незалежно від результату, я вже у фіналі. Я хочу отримати задоволення від гри, від перебування на корті й показати гарний теніс", — цитує Костюк BTU.

Нагадаємо, матч між Костюк та Андрєєвою відбудеться у суботу, 2 травня. Початок о 18:00 за київським часом.

Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA 1000. Вона виграла 11 матчів поспіль, встановивши особистий рекорд. Переможна серія української тенісистки розпочалася на Кубку Біллі Джин Кінг на початку квітня, а продовжилася на турнірі WTA 250 у французькому Руані, де Костюк виграла п’ять матчів і завоювала титул.

Повідомлялося, що Марта зустрілася з футболістом збірної України та його дружиною після перемоги над Анастасією Потаповою у півфіналі змагань у Мадриді.