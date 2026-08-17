«Показують найкращий теніс». Костюк пояснила, чому їй складно грати проти американок у США

Марта Костюк (WTA №11) висловилася щодо своєї участі в турнірі WTA 1000 у Цинциннаті.

Друга ракетка здобула вольову перемогу над Софією Кенін (№ 115 WTA) і далі зіграє проти Слоун Стівенс (№ 240 WTA) зі США. У другому колі Стівенс перемогла колишню росіянку Анастасію Потапову, яка тепер представляє Австрію.

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За словами Костюк, у неї завжди складні матчі проти американок у США.

«Здається, я ще жодного разу з нею не грала. Проти американок у США завжди складно грати — тут вони демонструють свій найкращий теніс. Не знаю, як їм це вдається, але в мене завжди так було».

Марта також очікує побачити багато українських уболівальників, які її підтримуватимуть.

«Я очікую чудової атмосфери, сподіваюся побачити українські прапори на трибунах і відчути підтримку. Але в будь-якому разі — це новий день, новий матч, і я готова до боротьби», — наводить слова українки BTU.

Зазначимо, що Марта розповіла про складні умови під час матчу проти чемпіонки Australian Open Софії Кенін.

На турнірі в Цинциннаті Україну в одиночному розряді продовжує представляти Еліна Світоліна, яка в другому колі здобула вольову перемогу над Терезою Валентовою з Чехії.