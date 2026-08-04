Впоралася з канадкою: Костюк слідом за Світоліною вийшла до третього кола турніру WTA 1000 у Торонто

11-та ракетка світу Марта Костюк успішно стартувала на престижному турнірі категорії WTA 1000 у Канаді.

Українська тенісистка розпочала виступ на турнірі з другого кола, в якому обіграла господарку змагань Кетрін Себов (№ 229 WTA), що отримала від організаторів вайлдкард.

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Костюк невдало розпочала матч і поступалася з рахунком 1:4, проте поступово знайшла свою гру й відігралася. На тайбрейку першого сету Марта дотиснула Себов — 7:4.

У другому сеті українка домінувала на корті й не залишила суперниці жодних шансів — 6:0.

WTA 1000 (хард), Торонто, друге коло

Марта Костюк (Україна) — Кетрін Себов (Канада) — 7:6 (4), 6:0

У третьому колі турніру в Торонто Костюк зустрінеться з переможницею матчу між Антонією Ружич (Хорватія) та Медісон Кіз (США).

Україну в одиночному розряді у Канаді також представляє Еліна Світоліна, яка у другому колі здобула важку перемогу над іспанкою Джессікою Бузас Манейро. Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова зазнали поразок у першому колі турніру.

Раніше повідомлялося, що чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс встановив історичний рекорд на старті престижного турніру в Монреалі.