«Для мене це був великий камбек». Костюк висловилася про вихід у півфінал турніру WTA у Франції

18 квітня, 12:30
Марта Костюк (Фото: instagram.com/martakostyuk)

Марта Костюк (Фото: instagram.com/martakostyuk)

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала перемогу над американкою Енн Лі у чвертьфіналі ґрунтового турніру WTA 250 у Руані (Франція).

Читайте також:
19-річна Вероніка Подрез встановила рекорд українського тенісу після виходу в півфінал WTA 250 у Франції

Костюк обіграла Лі у трьох партіях — 6:0, 6:7 (4), 6:3. У вирішальному сеті українка поступалася 1:3, але виграла п’ять геймів поспіль.

Марта зазначила, що після розгрому суперниці у першому сеті дозволила їй перехопити ініціативу, однак у третій партії зуміла психологічно повернутись у гру.

Реклама

«Насамперед я можу тільки подякувати Богові за цю перемогу. У третьому сеті все було дуже близько. Я почала матч дуже добре і хотіла діяти агресивно, але, знаєте, коли ти стартуєш так впевнено, неможливо провести весь матч ідеально.

У якийсь момент я почала трохи нервувати і відчула, що почала грати в той теніс, який зручний моїй суперниці. Вона до цього адаптувалася, а я не встигла вчасно внести зміни. Тому матч дійшов до третього сету.

Але я дуже рада перемозі. Для мене це був великий камбек — насамперед у психологічному плані: не стільки за рахунком, скільки в голові. І я дуже рада вийти в півфінал", — цитує Костюк BTU.

https://www.youtube.com/watch?v=fKWQMr9i-AM&t

У півфіналі турніру в Руані Костюк у суботу, 18 квітня, зіграє проти німкені Татьяни Марії, яку раніше двічі перемагала на хардовому покритті. Матч розпочнеться о 16:30 за Києвом.

Читайте також:
«Серце на корті». Марта Костюк анонсувала книгу про історію українського тенісу

Додамо, що у півфіналі WTA 250 у Руані також зіграє 19-річна українка Вероніка Подрез.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Марта Костюк WTA Теніс

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies