«Для мене це був великий камбек». Костюк висловилася про вихід у півфінал турніру WTA у Франції

Костюк обіграла Лі у трьох партіях — 6:0, 6:7 (4), 6:3. У вирішальному сеті українка поступалася 1:3, але виграла п’ять геймів поспіль.

Марта зазначила, що після розгрому суперниці у першому сеті дозволила їй перехопити ініціативу, однак у третій партії зуміла психологічно повернутись у гру.

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«Насамперед я можу тільки подякувати Богові за цю перемогу. У третьому сеті все було дуже близько. Я почала матч дуже добре і хотіла діяти агресивно, але, знаєте, коли ти стартуєш так впевнено, неможливо провести весь матч ідеально.

У якийсь момент я почала трохи нервувати і відчула, що почала грати в той теніс, який зручний моїй суперниці. Вона до цього адаптувалася, а я не встигла вчасно внести зміни. Тому матч дійшов до третього сету.

Але я дуже рада перемозі. Для мене це був великий камбек — насамперед у психологічному плані: не стільки за рахунком, скільки в голові. І я дуже рада вийти в півфінал", — цитує Костюк BTU.

У півфіналі турніру в Руані Костюк у суботу, 18 квітня, зіграє проти німкені Татьяни Марії, яку раніше двічі перемагала на хардовому покритті. Матч розпочнеться о 16:30 за Києвом.

Додамо, що у півфіналі WTA 250 у Руані також зіграє 19-річна українка Вероніка Подрез.