«Зроблю сальто назад». Костюк розкрила секрет успіху на турнірі в Мадриді та натякнула на акробатичний трюк

Друга ракетка України Марта Костюк прокоментувала свою перемогу над американкою Кеті Макнеллі в рамках четвертого кола турніру WTA 1000 у Мадриді.

За словами тенісистки, вона, можливо, показує найкращий теніс у кар'єрі.

«Думаю, за рівнем це схоже на те, як я грала в Брісбені, а там я дійсно виступила дуже добре. Якщо ви так вважаєте — нехай буде так. Але так, я рада, що зараз граю, можливо, найкращий теніс у своїй кар'єрі».

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Марта розповіла, що їй вдається добре рухатися на ґрунті завдяки тому, що в дитинстві займалася акробатикою.

«Я впевнена, що лижі принесли більше користі Янніку Сіннеру, як ми бачимо (сміється). Але так, звичайно, це допомогло мені в багатьох аспектах — тримати баланс, робити шпагати, ковзання. Моє тіло добре підготовлене до таких навантажень. Я відчуваю себе дуже сильною, і це точно допомогло мені в дитинстві. Ну і, звичайно, я багато грала в теніс — спасибі моїй мамі. Думаю, це було гарне поєднання для мене».

Костюк заявила, що зробить сальто назад, коли виграє свій наступний трофей.

«Хтось нещодавно написав про це, і я сказала чоловікові: „Боже, я забула зробити сальто після перемоги в Руані“. І в Остіні теж забула (посміхається). Подивимося. Можливо, після наступного титулу, якщо згадаю, зроблю — я все ще можу. Тому, можливо, тут… не знаю», — наводить слова українки ВТУ.

Костюк залишається єдиною представницею України на WTA 1000 у Мадриді в одиночному розряді.

У чвертьфіналі турніру в Мадриді Марта 29 квітня зіграє проти Лінди Носкової з Чехії.

Нагадаємо, Ангеліна Калініна дійшла до третього раунду, де поступилася екс-першій ракетці світу Наомі Осаці.