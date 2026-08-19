Розгромила росіянку у другому сеті. Костюк здобула вольову перемогу над Андрєєвою та вийшла у чвертьфінал турніру в Цинциннаті

Українська тенісистка Марта Костюк продовжує перемагати на турнірі WTA 1000 у США.

В 1/8 фіналу турніру Костюк тріумфувала над росіянкою Міррою Андрєєвою. На старті першого сету Марта програла свою подачу й у підсумку віддала партію суперниці — 4:6.

Реклама

Однак у другому сеті українка впевнено розгромила Андрєєву з рахунком 6:0. У вирішальній партії Костюк виявилася сильнішою та вийшла до чвертьфіналу турніру — 6:2.

Цікаво, що це найкращий результат Марти у кар'єрі в Цинциннаті.

Cincinnati Open

WTA 1000

Цинциннаті, США

13−23 серпня

Хард

Призовий фонд — 7 433 076 доларів

Четверте коло

Марта Костюк (Україна) — Мірра Андрєєва — 4:6, 6:0, 6:2

Це був четвертий очний матч тенісисток — рахунок зустрічей — 3:1 на користь Марти.

У чвертьфіналі Костюк зіграє проти переможниці пари Гауфф — Боузкова.

У попередньому раунді Костюк у важкому матчі перемогла представницю США Слоун Стівенс, а в другому колі здобула вольову перемогу над чемпіонкою Australian Open Софією Кенін.

Раніше ми писали, що українська тенісистка Світоліна була вимушена припинити виступи на турнірі в США через травму, яку отримала в Торонто. Пізніше Еліна прокоментувала своє зняття.

Також повідомлялося, що фіналіст Вімблдону відсторонений від тенісу через позитивний тест на кокаїн.