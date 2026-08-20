Після перемоги над росіянкою. Костюк дізналася суперницю у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Марта Костюк (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)
У середу, 19 серпня, Марта Костюк перемогла росіянку Мірру Андрєєву в 1/8 фіналу турніру у США.
Українка програла перший сет — 4:6, однак уже в другій партії розгромила суперницю з рахунком 6:0. У вирішальному сеті Костюк також виявилася сильнішою — 6:2.
У чвертьфіналі Марта зіграє проти четвертої ракетки світу Корі Гауфф. Американка у двох сетах перемогла чешку Марі Боузкову — 6:3, 6:2.
Гра відбудеться у п’ятницю, 21 серпня.
Тенісистки провели між собою п’ять очних матчів — рахунок зустрічей 3:2 на користь Гауфф.
Зазначимо, що вихід до чвертьфіналу — найкращий результат Марти у кар'єрі в Цинциннаті.
У попередньому раунді Костюк у важкому матчі перемогла представницю США Слоун Стівенс, а в другому колі здобула вольову перемогу над чемпіонкою Australian Open Софією Кенін.
Раніше українська тенісистка Світоліна була вимушена припинити виступи на турнірі в США через травму, яку отримала в Торонто. Пізніше Еліна прокоментувала своє зняття.
Також повідомлялося, що фіналіст Вімблдону відсторонений від тенісу через позитивний тест на кокаїн.
Ми писали, що Костюк пояснила, чому їй складно грати проти американок у США.