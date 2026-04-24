Костюк розгромила колишню росіянку і вийшла до третього кола турніру в Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк (№ 23 WTA) розпочала виступ на турнірі WTA 1000 у Мадриді.

У рамках другого кола Костюк зустрічалася з колишньою росіянкою, яка зараз представляє Казахстан, Юлією Путінцевою (№ 80 WTA).

Марта обіграла суперницю у двох сетах — 6:1, 6:3.

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До сьогодні тенісистки лише раз зустрічалися між собою. На початку січня поточного року Марта перемогла Юлію на турнірі в Брісбені.

WTA 1000.

Мадрид, Іспанія. Друге коло.

Марта Костюк (Україна) — Юлія Путінцева (Казахстан) — 6:1, 6:3

Матч тривав 1 годину і 14 хвилин. За цей час Костюк виконала дві подачі навиліт, припустилася семи подвійних помилок і реалізувала сім брейк-пойнтів із десяти.

У наступному раунді Костюк зіграє з найсильнішою у протистоянні Джессіки Пегули та Кеті Бултер.

Костюк та Ангеліна Калініна залишилися єдиними українками, які продовжують виступати в одиночному розряді на турнірі. Зазначимо, що Світоліна вперше з US Open-2025 програла стартовий матч на турнірі WTA.

Нагадаємо, що нещодавно Марта Костюк стала чемпіонкою турніру у французькому Руані, обігравши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.