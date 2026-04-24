Костюк розгромила колишню росіянку і вийшла до третього кола турніру в Мадриді
Марта Костюк (Фото: instagram.com/martakostyuk)
Українська тенісистка Марта Костюк (№ 23 WTA) розпочала виступ на турнірі WTA 1000 у Мадриді.
У рамках другого кола Костюк зустрічалася з колишньою росіянкою, яка зараз представляє Казахстан, Юлією Путінцевою (№ 80 WTA).
Марта обіграла суперницю у двох сетах — 6:1, 6:3.
До сьогодні тенісистки лише раз зустрічалися між собою. На початку січня поточного року Марта перемогла Юлію на турнірі в Брісбені.
WTA 1000.
Мадрид, Іспанія. Друге коло.
Марта Костюк (Україна) — Юлія Путінцева (Казахстан) — 6:1, 6:3
Матч тривав 1 годину і 14 хвилин. За цей час Костюк виконала дві подачі навиліт, припустилася семи подвійних помилок і реалізувала сім брейк-пойнтів із десяти.
У наступному раунді Костюк зіграє з найсильнішою у протистоянні Джессіки Пегули та Кеті Бултер.
Костюк та Ангеліна Калініна залишилися єдиними українками, які продовжують виступати в одиночному розряді на турнірі. Зазначимо, що Світоліна вперше з US Open-2025 програла стартовий матч на турнірі WTA.
Нагадаємо, що нещодавно Марта Костюк стала чемпіонкою турніру у французькому Руані, обігравши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.