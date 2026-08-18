Костюк та Стернс перемогли легендарних сестер Вільямс у драматичному матчі в Цинциннаті — відео

У першому раунді українка та американка перемогли легендарний дует Серени та Вінус Вільямс.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин і став справжнім трилером.

Перший сет Костюк та Стернс провели дуже впевнено. Українсько-американський дует двічі зробив брейк і завершив партію з рахунком 6:2.

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У другому сеті ситуація змінилася. Серена та Вінус перехопили ініціативу і відповіли розгромною перемогою 6:1, перевівши матч у вирішальний тай-брейк.

На супер тай-брейку Костюк та Стернс швидко створили комфортний запас і повели 8:2. Проте сестри Вільямс не здалися та зрівняли рахунок, після чого інтрига зберігалася до останніх розіграшів.

У підсумку українка та її партнерка все ж довели матч до перемоги — 10:8 на супер тай-брейку.

Таким чином, Костюк та Стернс вийшли до другого кола парного розряду в Цинциннаті, де їхніми суперницями стануть треті сіяні Гуо Ханью з Китаю та француженка Крістіна Младенович. У першому раунді вони перемогли дует за участю ще однієї українки Надії Кіченок.

Для Серени та Вінус Вільямс цей матч став першим спільним виступом у парі на турнірі після повернення до змагань. Востаннє сестри виходили разом на корт у парному матчі ще на Відкритому чемпіонаті США-2022.

Марта Костюк / Пейтон Стернс (Україна/США) — Серена Вільямс / Вінус Вільямс (США) — 2:1 (6:2, 1:6, 10:8)

Раніше Костюк пояснила, чому їй складно грати проти американок у США.