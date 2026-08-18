Костюк у важкому матчі перемогла Стівенс та вийшла до 1/8 фіналу WTA 1000 у Цинциннаті
Марта Костюк (Фото: Aaron Doster-Imagn Images)
Українська тенісистка Марта Костюк продовжує свій шлях на турнірі в США.
У третьому колі суперницею Марти була представниця США Слоун Стівенс.
У першому сеті американка дала бій Костюк, однак партія завершилася перемогою українки — 7:5. У другому ініціатива на деякий час перейшла до Стівенс, однак Марта впоралася з тиском та перевернула хід зустрічі — 7:5.
Cincinnati Open
WTA 1000
Цинциннаті, США
13−23 серпня
Хард
Призовий фонд — 7 433 076 доларів
Третє коло
Марта Костюк (Україна) — Слоун Стівенс (США) — 7:5, 7:5
Це перша очна зустріч тенісисток.
У наступному раунді Марта Костюк зіграє проти росіянки Мірри Андрєєвої.
Зазначимо, що в другому колі Марта Костюк здобула вольову перемогу над чемпіонкою Australian Open Софією Кенін.
Нагадаємо, що українська тенісистка Світоліна була вимушена припинити виступи на турнірі в США через травму, яку отримала в Торонто. Пізніше Еліна прокоментувала своє зняття.
Раніше ми писали, що Костюк та Стернс перемогли легендарних сестер Вільямс у драматичному матчі в Цинциннаті.
Також Марта відверто пояснила, чому їй складно грати проти американок у США.