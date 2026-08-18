Костюк у важкому матчі перемогла Стівенс та вийшла до 1/8 фіналу WTA 1000 у Цинциннаті

Українська тенісистка Марта Костюк продовжує свій шлях на турнірі в США.

У третьому колі суперницею Марти була представниця США Слоун Стівенс.

У першому сеті американка дала бій Костюк, однак партія завершилася перемогою українки — 7:5. У другому ініціатива на деякий час перейшла до Стівенс, однак Марта впоралася з тиском та перевернула хід зустрічі — 7:5.

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Cincinnati Open

WTA 1000

Цинциннаті, США

13−23 серпня

Хард

Призовий фонд — 7 433 076 доларів

Третє коло

Марта Костюк (Україна) — Слоун Стівенс (США) — 7:5, 7:5

Це перша очна зустріч тенісисток.



У наступному раунді Марта Костюк зіграє проти росіянки Мірри Андрєєвої.

Зазначимо, що в другому колі Марта Костюк здобула вольову перемогу над чемпіонкою Australian Open Софією Кенін.

Нагадаємо, що українська тенісистка Світоліна була вимушена припинити виступи на турнірі в США через травму, яку отримала в Торонто. Пізніше Еліна прокоментувала своє зняття.

Раніше ми писали, що Костюк та Стернс перемогли легендарних сестер Вільямс у драматичному матчі в Цинциннаті.

Також Марта відверто пояснила, чому їй складно грати проти американок у США.