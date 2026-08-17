Костюк здійснила камбек у матчі з чемпіонкою Australian Open і вийшла до третього кола в Цинциннаті — відео

Марта Костюк (WTA №11) провела матч другого кола на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті.

Українська тенісистка у трьох сетах обіграла американку Софію Кенін (№ 115 WTA), яка в минулому вигравала Australian Open.

У першому сеті Костюк програла один гейм на власній подачі, що призвело до поразки — 4:6.

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У другому сеті Марті вдалося зробити один брейк — 6:3.

У вирішальній третій партії Костюк програла два гейми на власній подачі, але зуміла зібратися й продемонструвати майстерність, оформивши три брейки — 7:5.

Це була їхня друга особиста зустріч — Костюк зрівняла рахунок у протистоянні.

Цинциннаті, США. Друге коло.

Марта Костюк (Україна) — Софія Кенін (США) — 4:6, 6:3, 7:5

Матч тривав 2 години й 24 хвилини. На рахунку українки — дев’ять ейсів, сім подвійних помилок і чотири реалізовані брейк-пойнти із шести.

У третьому колі Костюк зіграє зі Слоун Стівенс із США, яка перемогла колишню росіянку Анастасію Потапову, що тепер представляє Австрію.

На турнірі в Цинциннаті Україну в одиночному розряді представляли Ангеліна Калініна, Дар’я Снігур, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. Еліна Світоліна розпочала свій виступ із другого кола, оскільки автоматично подолала перший раунд завдяки статусу сіяної гравчині.

Повідомлялося, що Світоліна заробила понад 13 мільйонів після поразки від польки Іги Швьонтек у півфіналі турніру WTA 1000 у Торонто.