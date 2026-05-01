«Другий сет вийшов дуже дивним». Костюк прокоментувала історичний вихід у фінал турніру WTA 1000

Друга ракетка України Марта Костюк прокоментувала перемогу над колишньою росіянкою Анастасією Потаповою, яка зараз представляє Австрію, у півфіналі турніру серії WTA 1000 у Мадриді .

Українка заявила, що вона змінила свій стиль гри, що допомогло їй перемогти суперницю.

«Емоції? Чесно кажучи, це неймовірно. Думаю, другий сет сьогодні вийшов дуже дивним. Я не програвала жодного сету цього тижня, тому сам факт, що я його програла, був трохи незвичним.

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Але я дуже пишаюся тим, як мені вдалося продовжувати підтримувати себе. Сьогодні я грала не так, як зазвичай, але відчула, що саме це і було ключем до успіху, і, схоже, їй це не сподобалося.

Мені здається, наш матч минулого року був зовсім іншим. Вона грала інакше, і умови сьогодні, на мій погляд, трохи були на її користь — м’ячі були дуже важкими, вони не «підхоплювали» моє обертання, тому вона трималася дуже далеко за задньою лінією.

Я пробувала різні варіанти. Очевидно, те, що я робила в другому сеті, не спрацювало. Але я неймовірно рада тому, як змогла переломити хід матчу".

Марта розповіла, як справляється з тиском у ключових епізодах гри.

«Навіть сьогодні, у складні моменти, я намагалася просто насолоджуватися тим, що перебуваю тут, у півфіналі. І незалежно від того, як усе могло скластися, я хотіла запам’ятати цей момент таким, щоб за 20−30 років згадувати його з посмішкою, а не з почуттям страждання чи зайвої самокритики. Тому що врешті-решт ми завжди виходимо на корт і робимо все можливе. І сьогодні я зробила саме це, і мені нема в чому собі дорікнути», — наводить слова дівчини ВТУ.

Костюк продовжила свою безпрограшну серію до 11 перемог, оновивши особистий рекорд. Переможна серія української тенісистки розпочалася на турнірі WTA 250 у французькому Руані, де Костюк виграла п’ять матчів і завоювала титул.

Марта вперше в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA 1000. У фіналі в Мадриді українка зіграє проти нейтральної тенісистки з російським паспортом Мірри Андрєєвої (№ 8 WTA).

Повідомлялося, що Костюк зустрілася з футболістом збірної України та його дружиною після перемоги над Потаповою.