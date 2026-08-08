Друга ракетка України провела матч проти польської тенісистки Іги Свьонтек (WTA № 8).

У першому сеті Костюк програла три гейми на власній подачі, проте зуміла зробити чотири брейки, які привели до перемоги — 6:3.

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Другий сет пройшов під диктування Свьонтек, яка дозволила Марті виграти лише один гейм — 1:6.

Iga Swiatek rallies back 💪



She takes set two 6-1 to even the match 🎾



📺: #NBO26 LIVE on SN1 or stream on Sportsnet+ pic.twitter.com/xpYtdjrmXm — Sportsnet (@Sportsnet) August 8, 2026

У вирішальному третьому сеті Костюк не змогла продемонструвати свою найкращу гру й припускалася помилок. У результаті Марта програла партію (2:6) і матч.

Iga Swiatek is moving on to the quarter-finals at #NBO26 🇵🇱 pic.twitter.com/DwE4yUqS2b — Sportsnet (@Sportsnet) August 8, 2026

Це був п’ятий поєдинок між тенісистками. Марта поступається в цьому протистоянні з рахунком 1:4. Перед цим матчем українка перемогла польку на Ролан Гаррос цього року.

Торонто, Канада. Четверте коло.

Марта Костюк (Україна) — Іга Свьонтек (Польща) 6:3, 1:6, 2:6

Матч тривав 2 години 11 хвилин. За цей час Костюк виконала один ейс, не припустилася жодної подвійної помилки та реалізувала чотири брейк-пойнти з 13. На рахунку Свьонтек — дві подвійні помилки та сім реалізованих брейк-пойнтів із 15.

У чвертьфіналі Свьонтек зіграє або з американкою Джессікою Пегулою, або з росіянкою Діаною Шнайдер.

Україну в одиночному розряді в Канаді також представляє Еліна Світоліна, яка в третьому колі розгромила ексросіянку Анастасію Потапову . Свій поєдинок в 1/8 фіналу вона проведе в ніч проти 9 серпня проти Аманди Анісімової зі США. Початок матчу — орієнтовно о 03:30 за київським часом.