Марта Костюк вийшла у фінал турніру в Мадриді (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Друга ракетка України Марта Костюк (№ 23 WTA) пробилася у фінал турніру WTA 1000 у Мадриді .

У рамках півфіналу турніру українка зіграла проти колишньої росіянки Анастасії Потапової (№ 56 WTA), яка зараз представляє Австрію.

Поєдинок завершився за підсумками трьох сетів на користь Марти — 6:2, 1:6, 6:1.

Реклама

Після переможного удару Марта ледь стримала сльози, закривши обличчя руками.

Марта стала першою українкою, яка вийшла у фінал турніру в Мадриді з моменту його заснування 2009 року.

Костюк також стала третьою представницею України, яка досягла фіналу турнірів категорії Tier I/WTA 1000 з моменту запровадження цього формату 1990 року, приєднавшись до Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної.

Костюк продовжила свою безпрограшну серію до 11 перемог, оновивши особистий рекорд. Переможна серія української тенісистки розпочалася на турнірі WTA 250 у французькому Руані, де Костюк виграла п’ять матчів і завоювала титул.

Марта вперше в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA 1000. У фіналі в Мадриді українка зіграє проти нейтральної тенісистки з російським паспортом Мірри Андрєєвої (№ 8 WTA).

Повідомлялося, що Костюк зустрілася з футболістом збірної України та його дружиною після перемоги над Потаповою.