Марта Костюк вийшла у фінал турніру в Мадриді (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Друга ракетка України Марта Костюк (№ 23 WTA) пробилася у фінал турніру WTA 1000 у Мадриді .

У рамках півфіналу турніру українка зіграла проти колишньої росіянки Анастасії Потапової (№ 56 WTA), яка зараз представляє Австрію.

Поєдинок завершився за підсумками трьох сетів на користь Марти — 6:2, 1:6, 6:1.

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Український голкіпер Реала Андрій Лунін і його дружина Анастасія відвідали матч Костюк на ґрунтовому турнірі WTA 1000.

Пара побувала вже на третьому поспіль поєдинку Костюк. Андрій і Анастасія також були присутні на стадіоні під час ігор Марти з Кеті Макнеллі та Ліндою Носковою.

Після завершення матчу з Потаповою Луніни зустрілися з Мартою. У підтрибунному приміщенні вони познайомилися одне з одним, потиснули руки, а Костюк подякувала за підтримку.

Костюк продовжила свою безпрограшну серію до 11 перемог, оновивши особистий рекорд. Переможна серія української тенісистки розпочалася на турнірі WTA 250 у французькому Руані, де Костюк виграла п’ять матчів і завоювала титул.

Марта вперше в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA 1000. У фіналі в Мадриді українка зіграє проти нейтральної тенісистки з російським паспортом Мірри Андрєєвої (№ 8 WTA).

Раніше повідомлялося, що Алькарас уперше в кар'єрі не зіграє на Відкритому чемпіонаті Франції.