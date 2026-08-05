«Не знаю, чи маю право про це казати»: Костюк назвала незвичну причину своїх труднощів на старті турніру в Торонто

Українська тенісистка зізналася, що невдало розпочала матч через нове взуття. Костюк поступалася 229-й ракетці світу 1:4, але відігралася й виграла перший сет на тайбрейку 7:4, а у другому розгромила суперницю 6:0.

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«Чотири дні тому я змінила взуття (сміється). Це сталося зовсім незаплановано. Wilson привіз сюди команду з новою моделлю Intrigue. Навіть не знаю, чи маю право про це говорити, але нехай.

Мені дуже сподобалося це взуття. У ньому я почувалася значно краще, ніж у моделі, в якій грала раніше. Спочатку планувалося, що, можливо, я почну виступати в ньому на US Open, а найпізніше — на Australian Open. Але воно мені настільки сподобалося, що я подумала: «Чому б не почати вже тут?»

Звичайно, всі були раді, що я вирішила це зробити. Це взуття справді дуже хороше. Я почувалася на корті надзвичайно швидкою та вибуховою. Але на початку матчу в мене виникали серйозні труднощі з координацією. Я просто не до кінця розуміла, як упоратися з такою швидкістю", — цитує Костюк BTU.

11-та ракетка світу додала, що перехід на хардове покриття був складним після ґрунтової і трав’яної частин сезону.

«Це мій перший турнір після повернення на хард, а це також непросто. За останні два тижні ми ще й дещо змінили в моїй грі, тому мені знадобився час, щоб знову адаптуватися. Другим сетом я точно задоволена. Тепер із нетерпінням чекаю на наступний матч і новий виклик», — сказала Костюк.

У третьому колі турніру в Торонто Костюк зустрінеться з американкою Медісон Кіз.

Україну в одиночному розряді у Канаді також представляє Еліна Світоліна, яка у другому колі здобула важку перемогу над іспанкою Джессікою Бузас Манейро. Наступною суперницею Світоліної стане представниця Австрії Анастасія Потапова.