«Дуже вітряно, спекотно й волого». Костюк розповіла про складні умови в матчі проти чемпіонки Australian Open

Друга ракетка України заявила, що під час матчу довелося зіткнутися зі складними погодними умовами.

«Було дуже вітряно, дуже спекотно й дуже волого, тож сьогодні ми відчули на собі весь спектр погодних умов. До того ж я поступилася Софії минулого року, а сьогодні вона грала справді добре, тому, окрім погодних умов, було непросто і через саму гру».

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Костюк вважає, що Кенін, яка виграла минулий Australian Open, диктувала хід поєдинку на турнірі в Цинциннаті.

«Мені здається, що сьогодні вона значною мірою диктувала хід розіграшів. Вона грає дуже агресивно, відправляє пласкі й дуже глибокі м’ячі, тому було важко. Мені ж здавалося, що я, навпаки, постійно намагалася затягнути розіграші, змусити її більше бігати й ускладнити їй життя. Через сильну спеку м’яч летів набагато швидше, ніж я очікувала, що аж ніяк не полегшувало завдання», — наводить слова Марти BTU.

У третьому колі Костюк зіграє зі Слоун Стівенс із США, яка перемогла колишню росіянку Анастасію Потапову, що тепер представляє Австрію.

На турнірі в Цинциннаті Україну в одиночному розряді продовжує представляти Еліна Світоліна, яка в другому колі здобула вольову перемогу над Терезою Валентовою з Чехії.