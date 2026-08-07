«Вона майже розгромила мене». Костюк розповіла про тренування з чемпіонкою Australian Open перед матчем у Канаді
Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру в Торонто (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)
Марта Костюк (WTA №11) прокоментувала перемогу над Медісон Кіз (WTA №23) у матчі третього кола турніру WTA 1000 у Торонто.
Українська тенісистка розповіла, що кілька днів тому провела тренування з американкою, яке ледь не закінчилося розгромом від Кіз.
«Це був чудовий матч, приголомшлива атмосфера. Дякую вболівальникам, що залишилися, незважаючи на дощ.
Було неймовірно бачити повні трибуни. І ще багато українських прапорів. Дякую. Я дуже рада цій перемозі. Медді — неймовірна тенісистка, торішня чемпіонка турніру Grand Slam, і я двічі програвала їй. Тому, розпочинаючи цей матч, я не була впевнена, як усе складеться. Ми тренувалися разом приблизно чотири дні тому, і вона майже розгромила мене на тренуванні. Тож я подумала: «Гаразд, не найвдаліша сітка», але, знаєте, я була готова до виклику і дуже рада".
Марта відзначила характер Медісон і заявила, що вона завжди бореться до кінця.
«Я знала, що Кіз боротиметься до останнього очка. Ми побачили боротьбу до самого кінця, і це чудово для спорту, чудово для сьогоднішнього матчу. Я теж залишаюся на корті до кінця. І так, повторюся, я дуже щаслива», — наводить слова Марти BTU.
Костюк перемогла американку з рахунком 6:3, 6:1.
У 1/8 фіналу турніру в Торонто Марта зіграє проти восьмої ракетки світу Іги Свентек із Польщі.
Україну в одиночному розряді в Канаді також представляє Еліна Світоліна, яка в третьому колі розгромила колишню росіянку Анастасію Потапову.