«Вона майже розгромила мене». Костюк розповіла про тренування з чемпіонкою Australian Open перед матчем у Канаді

Українська тенісистка розповіла, що кілька днів тому провела тренування з американкою, яке ледь не закінчилося розгромом від Кіз.

«Це був чудовий матч, приголомшлива атмосфера. Дякую вболівальникам, що залишилися, незважаючи на дощ.

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Було неймовірно бачити повні трибуни. І ще багато українських прапорів. Дякую. Я дуже рада цій перемозі. Медді — неймовірна тенісистка, торішня чемпіонка турніру Grand Slam, і я двічі програвала їй. Тому, розпочинаючи цей матч, я не була впевнена, як усе складеться. Ми тренувалися разом приблизно чотири дні тому, і вона майже розгромила мене на тренуванні. Тож я подумала: «Гаразд, не найвдаліша сітка», але, знаєте, я була готова до виклику і дуже рада".

Марта відзначила характер Медісон і заявила, що вона завжди бореться до кінця.

«Я знала, що Кіз боротиметься до останнього очка. Ми побачили боротьбу до самого кінця, і це чудово для спорту, чудово для сьогоднішнього матчу. Я теж залишаюся на корті до кінця. І так, повторюся, я дуже щаслива», — наводить слова Марти BTU.

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Костюк перемогла американку з рахунком 6:3, 6:1.

У 1/8 фіналу турніру в Торонто Марта зіграє проти восьмої ракетки світу Іги Свентек із Польщі.

Україну в одиночному розряді в Канаді також представляє Еліна Світоліна, яка в третьому колі розгромила колишню росіянку Анастасію Потапову.