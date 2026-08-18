«У дитинстві я дивилася, як вони грають». Костюк емоційно відреагувала на матч із сестрами Вільямс

18 серпня, 10:42
Марта Костюк зіграла в парному розряді на турнірі в Цинциннаті (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)

Марта Костюк зіграла в парному розряді на турнірі в Цинциннаті (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)

Марта Костюк прокоментувала перемогу в першому раунді парного розряду турніру WTA 1000 у Цинциннаті над сестрами Сереною та Вінус Вільямс.

Українська тенісистка щаслива, що їй вдалося зіграти проти легендарних американок, на яких вона дивилася в дитинстві.

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«Чесно кажучи, коли я була на корті, то думала: „Вау, який це досвід — бути тут“. У дитинстві я спостерігала, як вони грають разом, тож для мене було величезною честю розділити з ними корт. Сьогодні часом було настільки галасливо, що я навіть не чула сама себе, але, гадаю, саме заради цього ми й граємо в теніс. Щиро дякую всім за цю енергію — це було неймовірно. Дякую».

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Костюк заявила, що отримала додаткову енергію після матчу із сестрами Вільямс.

«Що ж, можливо, ми зарядилися цією енергією сестер Вільямс, тож тепер пронесемо її крізь увесь турнір», — наводить слова Марти BTU.

Aaron Doster-Imagn Images
Фото: Aaron Doster-Imagn Images

Костюк грала в парі з американкою Пейтон Стернс. Матч із сестрами Вільямс завершився на супертай-брейку — 6:2, 1:6, 10:8.

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Костюк і Стернс вийшли до другого кола парного розряду в Цинциннаті, де їхніми суперницями стануть треті сіяні — китаянка Ґо Ханьюй та француженка Крістіна Младенович. У першому раунді вони обіграли дует, у складі якого виступала ще одна українка — Надія Кіченок.

Для Серени та Вінус Вільямс цей матч став першим спільним виступом у парному розряді після повернення до змагань. Востаннє сестри виходили разом на корт у парному матчі ще на Відкритому чемпіонаті США 2022 року.

Раніше Костюк пояснила, чому їй складно грати проти американок у США.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Теніс Серена Вільямс Марта Костюк

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