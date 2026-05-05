«Тіло диктує свої умови». Костюк звернулася до фанатів після рішення знятися з турніру в Римі

Марта Костюк не зіграє на турнірі WTA 1000 у Римі (Фото: REUTERS/Ana Beltran)

Марта опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, у якому розповіла про свої проблеми зі здоров’ям.

«Це боляче. Після найкращого відрізка в моїй кар'єрі я з нетерпінням чекала на Рим. Але іноді тіло диктує свої умови, і останні кілька днів у мене виникла проблема з тазостегновим суглобом. З огляду на те, що моя щиколотка ще не відновилася на всі 100%, зараз просто нерозумно продовжувати навантаження, тому цього року я не виступлю там.

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Це робить ситуацію ще складнішою, тому що це місце для мене особливе. Вболівальники, атмосфера і, звісно… Їжа. Тут у мене було багато чудових моментів, і я завжди рада повертатися.

Мені шкода це пропускати, але побачимося наступного року. А зараз час відновитися і підготуватися до Парижа.

Дякую за всю підтримку", — написала Марта.

Нагадаємо, що минулого тижня Марта виграла турнір WTA 1000 у Мадриді. У фіналі вона перемогла росіянку Мірру Андрєєву, яка на той момент посідала восьме місце у світовому рейтингу.

Раніше Костюк поділилася емоціями після перемоги Андрєєвої у фіналі.

Повідомлялося, що після перемоги Костюк виконала сальто просто на корті, а Андрєєва розплакалася після поразки від українки.

Зазначимо, що Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу — дівчина піднялася на 15-ту позицію.