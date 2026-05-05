Марта Костюк знялася з турніру WTA 1000 у Римі після перемоги в Мадриді — відома причина

Марта Костюк не зіграє в Італії (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA № 15) не зіграє на турнірі WTA 1000 у Римі (Італія).

Про це повідомляє ВТУ.

За інформацією джерела, друга ракетка України знялася через травму правого стегна.

Марта у другому раунді мала зустрітися з переможницею матчу Кароліна Плішкова (Чехія) — Джессіка Боусас Манейро (Іспанія).

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Матчі основної сітки турніру відбудуться з 5 по 17 травня.

В основній сітці турніру в Італії Україну представлять: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова.

Нагадаємо, що минулого тижня Марта виграла турнір WTA 1000 у Мадриді. У фіналі вона перемогла росіянку Мірру Андрєєву, яка на той момент посідала восьме місце у світовому рейтингу.

Раніше Костюк поділилася емоціями після перемоги Андрєєвої у фіналі.

Повідомлялося, що після перемоги Костюк виконала сальто просто на корті, а Андрєєва розплакалася після поразки від українки.

Зазначимо, що Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу — дівчина піднялася на 15-ту позицію.

Нещодавно Марта стала чемпіонкою турніру у французькому Руані, обігравши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.