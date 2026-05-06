Костюк відреагувала на інформацію про донат 1 млн євро призових за турнір у Мадриді на потреби ЗСУ

Тенісистка Марта Костюк прокоментувала інформацію про те, що збирається передати всю суму призових з виграного турніру WTA 1000 у Мадриді на потреби української армії.

Друга ракетка України спростувала чутки про «донат в 1 млн євро», які поширюються в соцмережах. При цьому спортсменка наголосила, що продовжує допомагати Україні, зокрема через свій фонд.

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«Останніми днями в медіа та соціальних мережах поширюється інформація про те, що я нібито планую передати всю суму призових з турніру в Мадриді на потреби ЗСУ. Я не робила таких заяв, тому прошу медіа та користувачів соціальних мереж уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації.

Водночас моя позиція щодо підтримки України залишається незмінною. Для мене це особиста тема, і я свідомо не говорю про свої внески чи рішення, пов’язані з допомогою. Значна частина цієї підтримки завжди залишалася поза публічною увагою — і я хочу, щоб так було й надалі.

Разом із тим, є напрямки роботи, про які я говорю відкрито — зокрема про Фонд Марти Костюк. Його проєкти, результати та звітність є публічними. До прикладу, ми інтегруємо теніс у шкільні уроки фізкультури: понад 13 тисяч школярів уже отримали можливість займатися тенісом, а українські школи поступово стають тенісними осередками.

Для мене це важлива місія — популяризувати теніс, відкривати нові можливості для молоді та підтримувати Україну через довгострокові освітні й спортивні проєкти. Щиро дякую кожному, хто підтримує Україну", — написала Костюк в Instagram.

Нагадаємо, 2 травня у Мадриді Костюк виграла найпрестижніший титул у кар'єрі і заробила €1 007 165 — це найбільший чек у кар'єрі українки.

Повідомлялося, що після перемоги Костюк виконала сальто прямо на корті, а Андрєєва розплакалася після поразки від українки.