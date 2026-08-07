Десятки тисяч переглядів: Костюк станцювала під дощем під час матчу в Канаді — відео

Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру в Торонто (Фото: Dan Hamilton-Imagn Images)

Друга ракетка України перемогла американку Медісон Кіз у двох сетах (6:3, 6:1).

Поєдинок між українкою та американкою переривався через дощ.

Під час перерви Марта танцювала під дощем. Відео з цим моментом набрало кілька десятків тисяч переглядів.

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Матч тривав 1 годину 17 хвилин. За цей час українка виконала одну подачу на виліт, допустила чотири подвійні помилки та реалізувала чотири брейк-пойнти з шести. Марта відіграла десять із десяти брейк-пойнтів суперниці.

Це була третя зустріч тенісисток. Костюк програвала американці у 2023 та 2024 роках на Вімблдоні.

У 1/8 фіналу турніру в Торонто Марта зіграє проти восьмої ракетки світу Іги Свентек із Польщі.

Нагадаємо, що Костюк розпочала виступ у Торонто з другого раунду, де здобула перемогу над представницею Канади Кетрін Себов (WTA № 231) — 7:6(4), 6:0.

Україну в одиночному розряді в Канаді також представляє Еліна Світоліна, яка в третьому колі розгромила колишню росіянку Анастасію Потапову.

Раніше повідомлялося, що чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс встановив історичний рекорд на початку престижного турніру в Монреалі.