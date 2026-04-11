«Найдивніший досвід у моєму житті». Костюк розповіла про тренування під час вибухів
Марта Костюк (Фото: instagram.com/martakostyuk)
Марта Костюк (№ 27 WTA) розповіла про тренування в Києві напередодні матчів Кубка Біллі Джин Кінг.
Українська тенісистка пережила дивні емоції під час російської атаки. Марта чула вибухи, проте продовжила тренуватися, адже поруч люди залишалися спокійними.
«Це був перший раз, коли я по-справжньому грала в теніс в Україні з початку повномасштабної війни. Це був найдивніший досвід у моєму житті - тренуватися, коли лунають сигнали повітряної тривоги.
Ми продовжували грати, бо нам потрібно було завершити тренування, але ми чули вибухи вдалині. Оскільки я не звикла до цього, я дивилася на людей навколо, щоб зрозуміти, як вони реагують.
Навіть діти казали: «Летять дрони і ракети, це нічого». Я подумала: «Гаразд». Усередині я хвилювалася і думала, чи не варто бігти, бо наближався дрон.
Однак усі навколо мене залишалися спокійними, тому я вирішила теж зберігати спокій. Це був дуже дивний досвід, і я не радила б нікому його пережити або хотіла б пережити його знову, але для мільйонів людей це частина життя", — наводить слова Костюк Billie Jean King Cup.
Зазначимо, що Марта обіграла Лінетт у першому матчі Кубка Біллі Джин Кінг.