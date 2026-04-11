«Найдивніший досвід у моєму житті». Костюк розповіла про тренування під час вибухів

11 квітня, 09:09
Марта Костюк (Фото: instagram.com/martakostyuk)

Марта Костюк (Фото: instagram.com/martakostyuk)

Марта Костюк (№ 27 WTA) розповіла про тренування в Києві напередодні матчів Кубка Біллі Джин Кінг.

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Українська тенісистка пережила дивні емоції під час російської атаки. Марта чула вибухи, проте продовжила тренуватися, адже поруч люди залишалися спокійними.

«Це був перший раз, коли я по-справжньому грала в теніс в Україні з початку повномасштабної війни. Це був найдивніший досвід у моєму житті - тренуватися, коли лунають сигнали повітряної тривоги.

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Ми продовжували грати, бо нам потрібно було завершити тренування, але ми чули вибухи вдалині. Оскільки я не звикла до цього, я дивилася на людей навколо, щоб зрозуміти, як вони реагують.

Навіть діти казали: «Летять дрони і ракети, це нічого». Я подумала: «Гаразд». Усередині я хвилювалася і думала, чи не варто бігти, бо наближався дрон.

Однак усі навколо мене залишалися спокійними, тому я вирішила теж зберігати спокій. Це був дуже дивний досвід, і я не радила б нікому його пережити або хотіла б пережити його знову, але для мільйонів людей це частина життя", — наводить слова Костюк Billie Jean King Cup.

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Зазначимо, що Марта обіграла Лінетт у першому матчі Кубка Біллі Джин Кінг.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Теніс Марта Костюк Війна Росії проти України

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