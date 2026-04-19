Український фінал у Руані. Костюк виграла другий титул WTA в кар'єрі, здолавши 19-річну Подрез

Читайте також: Світоліна заробила понад 50 тисяч євро за турнір у Німеччині

Для Костюк, яка посідає 28-ме місце у світовому рейтингу, це був п’ятий фінал WTA у кар'єрі, тоді як 19-річна Подрез (№ 209 WTA) сенсаційно дісталася вирішального матчу на своєму дебютному турнірі у рамках головного жіночого туру.

Реклама

У першому сеті Костюк повела 3:1, Подрез відновила паритет за геймами, але після цього Марта виграла три гейми поспіль і забрала партію.

У другому сеті Костюк продовжила володіти ініціативою, зробивши ранній брейк, однак Подрез знову відігралася. За рахунку 4:4 Марта реалізувала брейкпоїнт на подачі Вероніки, після чого закрила поєдинок у наступному геймі.

WTA 250, Руан (ґрунт), фінал

Марта Костюк (Україна) — Вероніка Подрез (Україна) — 6:3, 6:4

Костюк виграла другий титул WTA у кар'єрі, перервавши серію з трьох поразок у фіналах. Дебютний трофей — також категорії WTA 250 — вона виграла на харді в Остіні (США) у 2023 році.

Завдяки успіху в Руані Костюк в оновленому рейтингу WTA підніметься на 23-тю сходинку, а Подрез дебютує у топ-150.

Додамо, що торік чемпіонкою турніру у Руані стала перша ракетка України Еліна Світоліна, яка цього року вирішила виступити у Штутгарті.