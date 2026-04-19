Український фінал у Руані. Костюк виграла другий титул WTA в кар'єрі, здолавши 19-річну Подрез

19 квітня, 18:13
Марта Костюк і Вероніка Подрез (Фото: WTA)

Марта Костюк і Вероніка Подрез (Фото: WTA)

У фіналі ґрунтового турніру WTA 250 у французькому Руані українка Марта Костюк переграла землячку Вероніку Подрез — 6:3, 6:4.

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Для Костюк, яка посідає 28-ме місце у світовому рейтингу, це був п’ятий фінал WTA у кар'єрі, тоді як 19-річна Подрез (№ 209 WTA) сенсаційно дісталася вирішального матчу на своєму дебютному турнірі у рамках головного жіночого туру.

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У першому сеті Костюк повела 3:1, Подрез відновила паритет за геймами, але після цього Марта виграла три гейми поспіль і забрала партію.

У другому сеті Костюк продовжила володіти ініціативою, зробивши ранній брейк, однак Подрез знову відігралася. За рахунку 4:4 Марта реалізувала брейкпоїнт на подачі Вероніки, після чого закрила поєдинок у наступному геймі.

https://www.youtube.com/watch?v=1ZQoedt6HVA

WTA 250, Руан (ґрунт), фінал

Марта Костюк (Україна) — Вероніка Подрез (Україна) — 6:3, 6:4

https://twitter.com/WTA/status/2045880954560946253

Костюк виграла другий титул WTA у кар'єрі, перервавши серію з трьох поразок у фіналах. Дебютний трофей — також категорії WTA 250 — вона виграла на харді в Остіні (США) у 2023 році.

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Завдяки успіху в Руані Костюк в оновленому рейтингу WTA підніметься на 23-тю сходинку, а Подрез дебютує у топ-150.

Додамо, що торік чемпіонкою турніру у Руані стала перша ракетка України Еліна Світоліна, яка цього року вирішила виступити у Штутгарті.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Марта Костюк Теніс WTA

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