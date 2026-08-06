«Ваша музика допомогла пережити складні моменти»: Марта Костюк відвідала концерт гурту Kaleo в Торонто — фото

6 серпня, 12:00
Марта Костюк (Фото: instagram.com/martakostyuk)

Марта Костюк (Фото: instagram.com/martakostyuk)

Під час перебування в Торонто, де триває престижний турнір WTA 1000, Марта Костюк знайшла можливість відволіктися від тенісу.

Читайте також:
«Не знаю, чи маю право про це казати»: Костюк назвала незвичну причину своїх труднощів на старті турніру в Торонто

11-та ракетка світу відвідала концерт ісландського рок-гурту Kaleo. Костюк зізналася, що вже давно є шанувальницею цього колективу.

«Протягом останніх 10 років ваша музика була частиною одних із найкращих моментів мого життя, а також допомагала пережити одні з найважчих. Побачити вас знову наживо було справді особливою подією.

Реклама

Дякую всьому гурту Kaleo за те, що запросили мене за лаштунки, за розмови, сміх і чудовий вечір", — написала Марта в Instagram.

instagram.com/martakostyuk
Фото: instagram.com/martakostyuk

Костюк сфотографувалася з лідером гурту Kaleo Йокулем Юліуссоном, а також отримала подарунки від гурту — гітарні медіатори та вінілову платівку з автографами музикантів.

instagram.com/martakostyuk
Фото: instagram.com/martakostyuk
instagram.com/martakostyuk
Фото: instagram.com/martakostyuk

Нагадаємо, у другому колі турніру в Торонто Костюк обіграла господарку змагань Кетрін Себов з рахунком 7:6 (4), 6:0. У третьому раунді українка зустрінеться з американкою Медісон Кіз, цей матч відбудеться сьогодні, 6 серпня.

Україну в одиночному розряді у Канаді також представляє Еліна Світоліна, яка у другому колі здобула важку перемогу над іспанкою Джессікою Бузас Манейро. Наступною суперницею Світоліної стане представниця Австрії Анастасія Потапова.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Марта Костюк Теніс

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies