Під час перебування в Торонто, де триває престижний турнір WTA 1000, Марта Костюк знайшла можливість відволіктися від тенісу.

11-та ракетка світу відвідала концерт ісландського рок-гурту Kaleo. Костюк зізналася, що вже давно є шанувальницею цього колективу.

«Протягом останніх 10 років ваша музика була частиною одних із найкращих моментів мого життя, а також допомагала пережити одні з найважчих. Побачити вас знову наживо було справді особливою подією.

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Дякую всьому гурту Kaleo за те, що запросили мене за лаштунки, за розмови, сміх і чудовий вечір", — написала Марта в Instagram.

Фото: instagram.com/martakostyuk

Костюк сфотографувалася з лідером гурту Kaleo Йокулем Юліуссоном, а також отримала подарунки від гурту — гітарні медіатори та вінілову платівку з автографами музикантів.

Фото: instagram.com/martakostyuk

Фото: instagram.com/martakostyuk

Нагадаємо, у другому колі турніру в Торонто Костюк обіграла господарку змагань Кетрін Себов з рахунком 7:6 (4), 6:0. У третьому раунді українка зустрінеться з американкою Медісон Кіз, цей матч відбудеться сьогодні, 6 серпня.

Україну в одиночному розряді у Канаді також представляє Еліна Світоліна, яка у другому колі здобула важку перемогу над іспанкою Джессікою Бузас Манейро. Наступною суперницею Світоліної стане представниця Австрії Анастасія Потапова.