«Ніколи такого не було». Костюк розповіла, за рахунок чого встановила рекордну серію перемог у кар'єрі

Українська тенісистка Марта Костюк після виходу в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді прокоментувала свої останні результати.

Костюк виграла сім поспіль матчів у WTA-турі (вісім з урахуванням Кубку Біллі Джин Кінг), що є її особистим рекордом. 19 квітня Марта стала чемпіонкою турніру в Руані.

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Українка розповіла, що після травми на Відкритому чемпіонаті Австралії-2026 вона внесла зміни у свою підготовку до матчів, і це позитивно вплинуло на її гру.

«Думаю, зараз я дійсно отримую задоволення від тенісу. Після травми на Australian Open мені довелося трохи переглянути свій підхід — як я виходжу на корт і скільки це від мене вимагає з погляду енергії та фізичної форми.

Я дуже задоволена тими змінами, які ми внесли, задоволена прогресом, який ми демонструємо як команда. І, знаєте, це найголовніше, тому що в мене ніколи не було такої довгої переможної серії в кар'єрі. Значить, ми точно робимо щось правильно", — цитує Костюк BTU.

В 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Мадриді Костюк зіграє проти 76-ї ракетки світу зі США Кеті Макнеллі. Торік Марта дійшла до чвертьфіналу на змаганнях у столиці Іспанії, де програла першій ракетці світу Арині Соболенко.

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Костюк залишається єдиною представницею України на WTA 1000 у Мадриді в одиночному розряді. Раніше виступи на турнірі несподівано припинила перша ракетка України Еліна Світоліна.