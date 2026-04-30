«Для мене це нічого не означає». Костюк відповіла, чи потисне руку колишній росіянці на турнірі в Мадриді

Друга ракетка України Марта Костюк висловилася щодо поєдинку з колишньою росіянкою Анастасією Потаповою, яка зараз представляє Австрію , у півфіналі турніру серії WTA 1000 у Мадриді.

Українка відзначила успіхи суперниці та заявила, що чекає на цікавий поєдинок.

«Думаю, у неї хороший турнір. Я бачила тільки її сьогоднішній матч, інші не дивилася. Вона виглядає комфортно, впевнено. Вона також добре виступила в Лінці, де дійшла до фіналу, тож думаю, що це буде хороший матч. Для мене це перший півфінал турніру WTA 1000 на ґрунті, для неї теж. Це буде цікавий поєдинок».

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Костюк відверто відповіла на запитання, чи потискатиме руку суперниці після її зміни громадянства.

«Єдина людина, якій я тисну руку, — це Дар’я Касаткіна, тому що вона не просто змінила паспорт, а й відкрито сказала, що не підтримує війну тощо. Саме тому я та інші дівчата вирішили тиснути їй руку — виключно з поваги. Взагалі було багато тенісисток, які змінили громадянство, але ніхто з них не висловлювався проти війни чи на підтримку України. Тому для мене це нічого не змінює», — наводить слова Марти ВТУ.

Півфінальний поєдинок турніру в Мадриді між Костюк і Потаповою відбудеться 30 квітня орієнтовно о 22:30 за київським часом.

Повідомлялося, що Костюк здобула десяту поспіль перемогу, оновивши особистий рекорд. 19 квітня вона виграла турнір WTA 250 у Руані.